Juliano Cazarré muda visual após ’Pantanal’Reprodução/instagram

Publicado 15/10/2022 12:20

Rio - Juliano Cazarré está se despedindo, "somente". O ator decidiu tirar a barba característica do peão Alcides após sua passagem por "Pantanal", que chegou ao fim no último dia 7 de outubro. O novo visual marca o fechamento de um ciclo na carreira do artista, que fez sucesso no horário nobre da TV Globo.



Nas redes sociais, Juliano compartilhou a transformação, impressionando os seguidores com a mudança. Na publicação, o ator questionou: "Que?". Alcides vai fazer falta.