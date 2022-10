Aline Gotschalg fala sobre processo de recuperação de fala - Reprodução / Instagram

Aline Gotschalg fala sobre processo de recuperação de falaReprodução / Instagram

Publicado 15/10/2022 20:10 | Atualizado 15/10/2022 20:10

Rio - A ex-participante do "BBB 15", Aline Gotschalg, de 31 anos, usou as redes sociais, neste sábado, para falar sobre o processo de recuperação de sua voz. No Instagram, a influencer, que enfrentou uma paralisia parcial na corda vocal direita após passar por uma cirurgia para remover o câncer da tireoide, admitiu que passou por momentos de angústia antes de voltar a falar.

fotogaleria

"O que foi mais difícil nesse processo de recuperação da sua voz?", quis saber um seguidor durante uma interação da ex-sister nos stories. "Acho que a incerteza de não saber se um dia minha voz voltaria", desabafou Aline. "Não era algo que tinha data para acabar, sabe? Dependia do meu organismo responder aos estímulos (fono). Poderia demorar dias, semanas ou meses... Ou não voltar mais. E aí, teria que fazer cirurgia", acrescentou.

Ao responder o internauta, a influencer ainda relembrou a sensação de não conseguir se comunicar com as outras pessoas. "Tentar me comunicar, falar e não conseguir, por mais de 20 dias, foi muito difícil. Por maior que seja a minha fé, tinham momentos que eu só chorava e pedia a Deus para me dar forças. E por mais difícil que tenha sido, não desisti em momento algum. Fiz absolutamente tudo que eu poderia para melhorar o quanto antes", contou.

Quando questionada sobre como tem cuidado do seu lado emocional após o estresse gerado pelo problema de saúde, Aline revelou que busca a melhora através da fé e também, por intermédio do tratamento com um psicólogo. "Orando, meditando... E também comecei a fazer terapia", disse.