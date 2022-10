Após paralisia parcial na corda vocal, Aline Gotschalg volta a falar - Reprodução / Instagram

Publicado 14/10/2022 13:20

Rio - A ex-participante do "BBB 15", Aline Gotschalg, de 31 anos, usou as redes sociais, nesta sexta-feira, para celebrar a volta de sua voz. No Instagram, a ex-BBB, que enfrentou uma paralisia parcial na corda vocal direita após passar por uma cirurgia para remover o câncer da tireoide , não conteve a emoção ao se comunicar com os seguidores.

"Estou ensaiando essa volta. Não sei como voltar aqui depois de vinte dias sem falar com vocês", iniciou Aline via stories. "Estou conseguindo, a minha voz está voltando, graças a Deus! Ainda estou falando um pouco baixo, 'soproso'. Tem dias em que a minha voz fica mais rouca. Mas fico tão feliz de estar conseguindo falar, emitir sons. Vocês não têm noção do quanto fico emocionada. Foi um processo bem lento e difícil para mim. Mas estou muito feliz", acrescentou.

"Desapeguei muito de celular todos esses dias, foquei 100% na minha recuperação. Tanta coisa aconteceu... Agora, vou compartilhando tudo com vocês aos poucos, como foi esse processo, como foram esses dias [...] Estou muito feliz, gente! Obrigada por todo carinho que recebi!", finalizou, emocionada.

Recentemente, Aline havia detalhado o problema de saúde que afetou sua fala e também explicou qual tratamento médico estava fazendo para recuperar a voz. "Estou com paresia na corda vocal direita. Não é uma paralisia completa, mas minha corda vocal não fecha mais a ponto de encontrar a esquerda para conseguir falar. As duas cordas vocais precisam se encontrar para emitirmos som", disse aos internautas.

"Sigo fazendo tratamento com fono todos os dias. No meu caso, preciso de um acompanhamento bem intenso para que consiga reverter esse quadro e eu não precise de intervenção cirúrgica. O tratamento é o processo mais lento, mas estou me cuidado, me esforçando e me dedicando 100% para conseguir reverter essa paresia e ter um resultado positivo somente com fono", contou na época.



Na ocasião, Aline ainda aproveitou para aconselhar seus seguidores. "Valorizem o fato de estarem vivos e com saúde. Os problemas do dia a dia, a gente resolve. O que realmente tem valor na nossa vida é a nossa saúde e a nossa família, isso são nossos bens mais preciosos. Ter um bom carro é legal, ter uma casa 'bacana' é legal, viajar é ótimo, mas ter saúde é tudo! Só damos valor às coisas quando as perdemos. Então, se você tem saúde, seja grato por tê-la. Não espere perdê-la para valorizá-la! Seja grato pelo seu corpo e por cada função que ele exerce e cuide dele!", concluiu.