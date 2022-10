Sheila Mello dança hits do É o Tchan e público vai à loucura - Reprodução do Instagram

Publicado 14/10/2022 09:46 | Atualizado 14/10/2022 09:48

Rio - Sheilla Mello, de 44 anos, retornou ao local onde iniciou sua carreira como dançarina de axé e compartilhou o momento especial com os internautas, através do Instagram, nesta quinta-feira. A eterna loira do 'É o Tchan' fez uma participação em um show do local e, de vestido curtinho, quebrou tudo ao som de "A Nova Loira Do Tchan", "Na Boquinha Da Garrafa" e outros sucessos do grupo. O público foi à loucura.

"Voltar depois de 25 anos no lugar onde minha história com o axé começou, foi muito emocionante, rever pessoas queridas, sensação de que trilhei o caminho certo para receber tanto carinho e, principalmente, a felicidade de ter esse elo que nos une, que é a dança! Ninguém vai a lugar algum sozinho, por isso quero muito agradecer a todos que contribuíram com minha história", escreveu ela, em uma publicação no Instagram.

Através dos comentários, Sheila Carvalho, que também foi dançarina do É o Tchan, comentou: "Quebra ordinária", brincou. "Deusa", reagiu Samara Felippo. "Eu amo muito", afirmou Claudia Leitte. Os fãs de Sheila Mello também se pronunciaram. "Coloca qualquer novinha no chinelo. Linda", disse um. "Inesquecível. Nossa eterna loira do Tchan. Amo", destacou outro.

