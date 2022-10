Anderson Leonardo aparece pela primeira vez após revelar diagnóstico de câncer - Reprodução / Instagram

Publicado 14/10/2022 08:49 | Atualizado 14/10/2022 08:50

Rio - O cantor Anderson Leonardo, de 50 anos, fez sua primeira aparição após revelar o diagnóstico de câncer, na noite da última quinta-feira. O vocalista do grupo Molejo usou as redes sociais para publicar imagens onde aparece aproveitando um espetáculo circense com a esposa, Paula Cardoso, a irmã, Mylena Mattos e a filha caçula, Alice, de 2 anos de idade.

Em um vídeo publicado no Instagram, Anderson aproveitou para agradecer todo o carinho recebido dos fãs, amigos e familiares, neste momento delicado. "Alô, meus amigos maravilhosos! Muito obrigado pelo apoio!", iniciou no registro em que aparece ao lado da caçula.

"Estamos aqui com Alice, ela veio aqui trazer alegria para o papai neste momento, né, Alice?! Pula, pula, pula", completou ao filmar a garotinha, fruto de seu casamento com Paula Cardoso.

O diagnóstico

Na noite de quinta-feira, a equipe de Anderson usou seu perfil na rede social para revelar que o cantor foi diagnosticado com câncer. "Aos amigos, fãs e contratantes informamos que nosso cantor Anderson Leonardo após uma bateria de exames foi diagnosticado com tumor primário oculto (câncer). O mesmo já está em tratamento e esclarece que todos os compromissos e agenda com o Grupo Molejo serão mantidos", dizia o comunicado.

"Anderson Leonardo conta com apoio e orações de todos e reitera que espera vocês nos shows levando toda irreverência e alegria como sempre fez nesses 35 anos de carreira, quaisquer novidade sobre seu quadro informaremos por aqui. Contamos com orações e respeito de todos", concluiu.