Anderson Leonardo, do Molejo, é diagnosticado com câncerReprodução Internet

Publicado 14/10/2022 07:27

Rio - Anderson Leonardo, de 50 anos, vocalista do grupo Molejo, revelou na noite desta quinta-feira que foi diagnosticado com câncer. "Aos amigos, fãs e contratantes, informamos que nosso cantor Anderson Leonardo após uma bateria de exames foi diagnosticado com tumor primário oculto (câncer), o mesmo já está em tratamento e esclarece que todos os compromissos e agenda com o Grupo Molejo serão mantidos", disse a nota publicada pela equipe do cantor no Instagram.

"Anderson Leonardo conta com apoio e orações de todos e reitera que espera vocês nos shows levando toda irreverência e alegria como sempre fez nesses 35 anos de carreira, quaisquer novidades sobre seu quadro, informaremos por aqui. Contamos com orações e respeito de todos", finalizou o comunicado.

Vários artistas prestaram solidariedade ao cantor nos comentários da postagem. "Oraremos por ti, vai dar tudo certo", disse o cantor Buchecha. "Já deu tudo certo em nome de Jesus. Eu e minha família estaremos em oração, irmão", garantiu Xanddy, do Harmonia do Samba. "Te amo muito e estou aqui", afirmou Netinho de Paula. "Querido irmão, daqui todas as melhores energias e amor pra você", comentou o jornalista Chico Regueira. "A cura vem pela fé. Força, cantor", disse Ivo Meirelles. "Deus abençoe. Força, meu amigo. Força, Molejo", disse a atriz Erika Januza.