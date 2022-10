Jojo Todynho vai pessoalmente tirar satisfações com mulher que a atacou na web - Reprodução/Instagram

Publicado 13/10/2022 21:41 | Atualizado 13/10/2022 21:42

Rio - Jojo Todynho provou que não leva desaforo pra casa. A cantora compartilhou em seu Instagram, na noite desta quinta-feira (13), uma série de vídeos em que ela vai pessoalmente tirar satisfações com uma mulher que a atacou na web, que é vizinha da avó que não gostava dela.

"Uma fulana do bairro da minha avó pegou minhas fotos e me chamou de gorda. Então eu vim aqui pra bater no portão dela e perguntar qual história que ela sabe. Nunca faltei com respeito com ninguém aqui nesse bairro. Agora, você pegar foto da pessoa e querer usar a imagem da pessoa pra fazer graça e ganhar seguidores... ela quer dinheiro pra pagar o silicone. Todos me conhecem desde pequena, é respeito", disse ela, indignada.

Em seguida, bateu no portão da vizinha e discutiu com ela na rua.