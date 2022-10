Gil do Vigor - Reprodução/Instagram

Publicado 13/10/2022 18:58 | Atualizado 13/10/2022 18:58

Rio - Gil do Vigor usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para revelar que conquistou sua licença para dirigir nos Estados Unidos, onde mora enquanto faz seu pós-doutorado. O ex-BBB contou a novidade para os fãs no Twitter e celebrou ao postar uma foto do documento provisório.

"Nunca desista dos seus sonhos! Etapa 1 completa. Agora já posso dirigir mas com acompanhante!", declarou o influenciador. No dia anterior, Gilberto tinha sido reprovado em sua primeira tentativa para conseguir a carteira de motorista norte-americana.

No entanto, o detalhe que chamou a atenção dos fãs foi a foto do ex-brother no documento, em que ele aparece sorridente: "Sorriso lindo", elogiou uma seguidora. "Que fofo", comentou outro internauta. "Socorro, a foto!! Amei", disse mais uma pessoa.

