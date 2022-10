Prefeitura de Niterói instalou totens em oito pontos da cidade, que mostrarão cenas de filmes e depoimentos de amigos e familiares de Paulo Gustavo - Divulgaçãõ / Prefeitura de Niterói

Prefeitura de Niterói instalou totens em oito pontos da cidade, que mostrarão cenas de filmes e depoimentos de amigos e familiares de Paulo GustavoDivulgaçãõ / Prefeitura de Niterói

Publicado 13/10/2022 13:40 | Atualizado 13/10/2022 15:06

Rio - A Prefeitura de Niterói criou um circuito cultural para fazer mais uma homenagem ao ator e humorista Paulo Gustavo, que completaria 44 anos, nesta quinta-feira. Oito totens com sinalização digital – QR Codes foram espalhados pela cidade em locais que serviram de cenários para a gravação do filme “Minha mãe é uma peça”. Neles, os visitantes poderão conferir cenas do longa, recordar um pouco da vida e carreira do artista e assistir depoimentos de amigos e familiares dele.

Os totens estão localizados na Ilha da Boa Viagem, Museu de Arte Contemporânea de Niterói (MAC), Pedra de Itapuca e Pedra do Índio, Travessa Professor Coelho Gomes, Confeitaria Beira Mar, Campo de São Bento, Praia de Icaraí, Praça do Rádio Amador. Ao todo, são cerca de oito quilômetros de extensão.

Para acessá-los, é necessário apontar a câmera do celular para o QR Code. Na sequência, a pessoa poderá conferir um vídeo com cenas dos três filmes da franquia “Minha Mãe é Uma Peça”. Além das imagens do longa, o público poderá assistir depoimentos dos artistas e entes queridos do ator como Ingrid Guimarães, Patrycia Travassos, Herson Capri, Malu Valle, Dona Déa, João Fonseca, Samantha Schmütz, Thales Bretas e Alexandra Richter.

O pai de Paulo Gustavo, Júlio Márcio de Barros, conheceu um dos pontos do circuito com o prefeito de Niterói, Axel Grael, na manhã desta quinta-feira, e se emocionou: "O Paulo Gustavo foi um ícone na história desse país e passou aqui como um cometa. Ele fez tanto e por tão pouco tempo...", afirmou.

Vale lembrar que Niterói já homenageou Paulo Gustavo com duas estátuas, do ator e dona Hermínia, no Campo de São Bento, inauguradas no aniversário da cidade, em novembro do ano passado, e com a mudança de nome da Rua Coronel Moreira César, em Icaraí, para rua Ator Paulo Gustavo, em maio do ano passado.