Claudia Raia compara barriga da terceira gravidez com gestações anterioresReprodução/Instagram

Publicado 13/10/2022 19:18

Rio - Após revelar o nome e sexo de seu terceiro filho , Claudia Raia usou as redes sociais, nesta quinta-feira, para atualizar os fãs sobre sua gravidez. Em vídeo publicado nos Stories do Instagram, a atriz de 55 anos comparou a barriga de sua terceira gestação com as anteriores, quando esteve grávida de Enzo, de e Sofia, frutos do antigo casamento com Edson Celulari.

"Olha o Luca como cresce. Quando fiquei grávida do Enzo, só fui ter barriga aos seis meses. Barriguinha. Na segunda gravidez mudou completamente. (Com) a Sophia, quando eu tinha três meses de gravidez, já tinha uma barriga. Agora, estou entrando na décima nona semana, quase cinco meses. Olha a diferença! Meu Deus! Musculatora já foi e já voltou. Terceira vez que ela vai. Puxado", disse a artista, que espera seu primeiro filho do casamento com Jarbas Homem de Mello.

Mais cedo, Claudia também reagiu a uma postagem feita pelo primogênito no Twitter: "Hoje, oficialmente, passo o bastão. Que comece a nova era dos Luca. Vem logo e cheio de saúde. Já te amo, moleque", escreveu Enzo. A atriz compartilhou a postagem em seu Instagram e se derreteu: "Esse Nuno me faz chorar!!! Amor infinito define".

