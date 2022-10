Claudia Raia revela nome e sexo do bebê no Mais Você - Reprodução da TV Globo

Publicado 10/10/2022 11:50 | Atualizado 10/10/2022 12:39

Rio - Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello tomaram café da manhã com Ana Maria Braga, no "Mais Você", da TV Globo, na manhã desta segunda-feira. Grávida de quatro meses e meio, a atriz de 55 anos aproveitou o momento para anunciar o sexo e nome escolhido para o bebê. É um menino e se chamará Luca.

fotogaleria

"É Menino! É um bebezão, um meninão", contou a artista. O casal, então, falou sobre o momento da descoberta do sexo do herdeiro. "Sempre pensei que seria pai de um menino. Quando a gente soube da notícia da gravidez, recuei. Quando ficamos sabendo no ultrassom (que era um menino) deu uma alegria muito grande", começou Jarbas. "Estava neutra, tenho um menino e uma menina, mas acho que é mais fácil ser homem neste mundo. Não é fácil ser mulher e educar uma mulher pra esse mundo que a gente vive. Mas já que veio um menino, vamos ter mais um homem legal no mundo", afirmou Claudia.

Logo em seguida, os dois revelaram o nome escolhido para o herdeiro. "Luca, a saga italiana continua", brincou a atriz, que já é mãe de Enzo, de 25 anos, e Sophia, de 19, ambos frutos do extinto casamento com Edson Celulari. Claudia também relembrou a reação dos filhos ao descobrirem que ela estava grávida.

"Primeiro eles assustaram. Como a gente também. Quando eu fiquei sabendo, estava no facetime com a Sophia, ela em Nova Iorque e eu aqui. O Jarbas em uma live ao vivo. E a médica entrou em uma ligação. Ela estava em uma loja comprando roupa pros filhos dela, chorando no meio de uma arara, dizendo, você está grávida. Eu: 'como?'. A Sophia me perguntou: 'O que houve, mãe?'. Eu: 'Estou grávida'. Uma loucura. Eu querendo conversar com o Jarbas e ele nada de sair da live. Sophia foi a primeira a saber, porque ela estava no telefone comigo. Foi uma comoção. Ela ficou muito feliz. Enzo também. Depois rola um pouquinho de ciúmes, normal", disparou a artista.

Descoberta da gravidez

Na atração, Claudia Raia contou detalhes de como descobriu a gestação. "Eu queria muito ter contado para você, mas fiquei sabendo tardiamente. Estamos com 18 semanas. É uma loucura. Retirei óvulos com 48 anos, Jarbas não tinha filhos e eu queria ter um filho fruto dessa relação. Tive uma conversa com Deus. Se tiver no meu caminho e for da minha felicidade, me dê essa dádiva. Não queria desafiar o destino. Tenho dois filhos", começou.

Em seguida, ela revelou que a inseminação que fez não deu certo. "A partir dessa vontade, fizemos uma inseminação. Os seis óvulos não tinham fecundado, mas eu já estava com hormônios dentro de mim. Pensei: 'Tudo bem que não aconteceu' e fui tocar minha vida. Viajei, dancei, trabalhei e menstruei três meses seguidos. Minha médica achou estranho, quis investigar. Não era escape de menopausa. Eu estava ovulando, mesmo estando há quatro anos na menopausa. Ela brincou comigo: 'cuidado para não ficar grávida'. E foi aí que aconteceu."

A atriz também revelou os sintomas que sentiu: "Sentia sono, peito grande, que vocês sabem que não tenho, e os exames desequilibrados. Mas eu achava que era hormônio. Fiz um exame biológico que deu que eu tinha 43 anos. Tenho uma vida tão saudável que meu médico disse que mudei minha idade biológica."