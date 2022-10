Stênio Garcia - Reprodução / Instagram

Publicado 13/10/2022 19:03

Rio - Stênio Garcia atualizou os fãs, nesta quinta-feira, sobre seu estado de saúde, um mês depois de ser diagnosticado com covid-19. Em postagem no Instagram, o ator de 90 anos revelou que desenvolveu problemas crônicos no pulmão em consequência da reinfecção pelo coronavírus. O artista, que já havia testado positivo para o vírus em abril do ano passado, ainda aproveitou para conscientizar os seguidores sobre os perigos da doença.

"A covid-19 não é um vírus de gripe e sim uma inflamação multissistêmica no sangue e, por isso, o risco alto de trombose durante e também no 'pós-covid'. Essa inflamação na corrente sanguínea pode acometer diversos órgãos como pulmão, cérebro, coração, rins, entre outros. Por isso, vemos adultos e jovens tendo morte súbita no pós-covid, porque as pessoas precisam ser monitoradas com exames laboratoriais e de imagem", começou o veterano.

Em seguida, Stênio contou que está tomando anticoagulantes e falou sobre o efeito do coronavírus em seu corpo. "Descobri que esse vírus fez um estrago feio no meu pulmão me levando a ter doença crônica pulmonar", contou.

"Hoje, tentei fazer esteira a pedido da pneumologista e não consegui porque vem o cansaço e as pernas ficam bambas, mas, dia após dia, espero aos poucos ir através da fisioterapia retomando aos poucos o meu cotidiano e minha vida que tanto amo", declarou Stênio.



O ator finalizou a postagem agradecendo as mensagens de apoio que recebeu e a equipe médica que cuidou de seu caso. Além disso, o veterano ainda citou o sogro, Jamil Saade, e a mulher, Marilene Saade, que testou positivo para a covid-19 junto com o marido. "Eu não estaria aqui em pé se não fosse a Marilene, que não me deixou sozinho nem em seus piores momentos da infecção. Pensem em quem vocês podem contar além de si mesmos e agradeçam a Deus se tiverem pelo menos uma pessoa que, por amor, fique ao seu lado. Um excelente dia", finalizou.

Em julho deste ano, Stênio Garcia e Marilene Saade causaram polêmica na web após a esposa do ator retirar o artista à força de uma entrevista . Na ocasião, a atriz tampou a boca do marido e o arrastou para longe do jornalista com quem ele conversava sem máscara de proteção facial, o que teria motivado a atitude de Marilene.

O casal participava do lançamento de um livro, no Rio, quando a situação aconteceu. Com a repercussão, Marilene foi às redes sociais para justificar a ação: "Os médicos me deram uma incumbência, disseram: 'Não deixe ele tirar a máscara'. Eu jurei para três médicos que ele não ia tirar a máscara em nenhum momento, e nenhum segundo. Ele sabia disso, ele jurou de pés juntos que não ia tirar", disse.

Confira: