Bianca Andrade posa de biquíni durante viagem ao MéxicoReprodução/Instagram

Publicado 13/10/2022 18:41

Rio - Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa, deixou os internautas de queixo caído nesta quinta-feira. É que a influenciadora digital de 27 anos publicou uma série de fotos de biquíni, no Instagram, e esbanjou beleza e boa forma. Vale lembrar que a ex-BBB está no México com o filho, Cris de um ano, fruto do antigo relacionamento com o youtuber Fred. Eles estão hospedados em um hotel de luxo, onde as diárias podem chegar a mais de R$ 16 mil.

Nos comentários da publicação, amigos e fãs de Boca Rosa não pouparam elogios a ela. "Você não existe", afirmou Juliana Paes. "Maravilhosa", disse Gil do Vigor. A paisagem fica fichinha perto da tua beleza", opinou um admirador de Bianca. "Bianca não é uma mulher, é um acontecimento", destacou outro. "Gostosa", disparou um terceiro.

Confira: