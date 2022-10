Bruna Marquezine e Xolo Mariduenã conferem pré-estreia de filme em Nova York - Reprodução do Twitter

Bruna Marquezine e Xolo Mariduenã conferem pré-estreia de filme em Nova YorkReprodução do Twitter

Publicado 13/10/2022 12:23

Rio - Bruna Marquezine e Xolo Maridueña marcaram presença na première do filme "Adão Negro", da DC Films, em Nova York. Os dois chegaram juntinhos ao local e posaram todo sorridentes para fotos no tapete vermelho. Na ocasião, a atriz usou um colar de grife que tinha 755 diamantes. Na redes sociais, os fãs compartilharam alguns registros dos atores no evento.

fotogaleria

Bruno e Xolo se aproximaram após contracenarem em 'Besouro Azul'. Não demorou para os internautas começaram a torcer por um romance entre eles. No entanto, Bruna descarta um relacionamento amoroso com o ator. "Ele, sem dúvidas, é um dos meu melhores amigos hoje", declarou ela em entrevista ao "Quem Pode, Pod", podacast apresentador por Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank, no mês passado.

Veja:

Bruna Marquezine e Xolo Maridueña na première de #BlackAdam em NY pic.twitter.com/tUyZV8Wbxb — Marquezine Comunicações (@marquezinecom) October 13, 2022

O orgulho que eu sinto da Bruna Marquezine é inexplicável pic.twitter.com/Jw2KMmAtrY — Bia (@tt_dabiah) October 13, 2022