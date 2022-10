Ana Paula Siebert compartilha registro de momento entre as irmãs Vicky e Rafa Justus - Reprodução / Instagram

Publicado 14/10/2022 09:32 | Atualizado 14/10/2022 09:33

Rio - Ana Paula Siebert, de 34 anos, usou as redes sociais, na quinta-feira, para compartilhar um registro da filha, Vicky, de 2 anos de idade, junto à irmã, Rafaella Justus, de 13. No Instagram, a modelo, que é casada com Roberto Justus, ainda aproveitou para publicar um vídeo de sua primogênita se declarando para os irmãos.

"Irmãs!", legendou Ana Paula em inglês na imagem em que as duas meninas aparecem de biquíni, na beira de uma piscina.

Mais cedo, nos stories, a modelo publicou um vídeo em que Vicky menciona o nome de todos os irmãos e manda um recado para eles. "Beijo, irmãos", disse a garotinha. Ao todo, Roberto Justus é pai de mais 4 filhos, sendo Ricardo, de 38 anos e Fabiana, de 36, frutos de seu antigo relacionamento com Sacha Cryzma; Luiza, de 29, de seu casamento com Gisela Prochaska e Rafaella Justus, de 13, com Ticiane Pinheiro.

Na quarta-feira, Ana Paula revelou aos seguidores que sempre deixou claro para o empresário que gostaria de ter ao menos um filho. "Construímos nossa história e decidimos juntos ter a Vicky. Se ele não quisesse, eu jamais teria forçado, acredito que um filho os dois tem que querer muito. Sonhar juntos faz parte da magia e do amor. As pessoas tem o hábito de querer promessas, de achar que se começa um relacionamento falando de filhos e não, os filhos devem ser frutos de um casamento bem estruturado e maduro", explicou durante a interação.