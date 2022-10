Suzy Rêgo compartilha clique raro de biquíni feito há 20 anos - Reprodução / Instagram

Publicado 14/10/2022 10:56 | Atualizado 14/10/2022 10:57

Rio - Suzy Rêgo, de 55 anos, usou as redes sociais, na quinta-feira, para compartilhar uma recordação com os seguidores. No Instagram, a atriz publicou um clique tirado há 20 anos, onde aparece vestindo um biquíni e garantiu elogios dos fãs.

"Há 20 anos o empenho para tonificar meu corpo e fazer ajustes na saúde se fez necessário. Sei o significado dessa foto, a recuperação do tônus, do vigor, da potência para meu ofício, nos estúdios, nos palcos, nos trabalhos", relembrou a artista na legenda da imagem.

"Quando surge hoje como lembrança, entendo como incentivo. Que eu resgate os hábitos que me conferem mais força, mais resistência, mais rendimento. Mais saúde", ponderou Suzy.

No post, ela ainda aproveitou para mencionar o Dia do Maquiador e homenagear Lili Ferraz, o profissional responsável pelo ensaio realizado em 2002. "Essa foto faz parte de um ensaio fotográfico inteiro assinado por um gênio, Lili Ferraz na maquiagem, cabelo, foto, direção de arte, figurino, locação, transporte, coordenação de produção e catering", concluiu.

Nos comentários da publicação, fãs deixaram suas mensagens de carinho para atriz. "Muito linda!", disse um internauta. "Maravilhosa!", escreveu outro. "Bela desde sempre", opinou um usuário. "Mesmo há 20 anos, ou atualmente, continuas com o mesmo charme e elegância de uma grande atriz!", afirmou um seguidor.

