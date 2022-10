Ticiane Pinheiro usa vestido que pertencia a mãe de Cesar Tralli - Reprodução / Instagram

Ticiane Pinheiro usa vestido que pertencia a mãe de Cesar TralliReprodução / Instagram

Publicado 14/10/2022 10:04 | Atualizado 14/10/2022 10:05

Rio - Ticiane Pinheiro usou as redes sociais, na quinta-feira, para prestar uma homenagem à sogra, Edna Tralli, mãe do jornalista Cesar Tralli, que faleceu no último domingo, aos 74 anos, após sofrer um acidente de avião. No Instagram, a apresentadora publicou um clique em que aparece usando uma das roupas da sogra e desabafou sobre a saudade que tem sentido.