César Tralli e a mãe, Edna - Reprodução do Instagram

César Tralli e a mãe, Edna Reprodução do Instagram

Publicado 10/10/2022 09:08

Rio - Edna Tralli, mãe do jornalista César Tralli, faleceu neste domingo. A informação foi revelada por Ticiane Pinheiro, esposa do apresentador do "Jornal Hoje", da TV Globo, através do Instagram. A causa da morte, no entanto, não foi divulgada.

fotogaleria

Ticiane prestou uma homenagem à sogra na rede social. "Vá em paz, sogrinha. Já estou com saudades do seu abraço, do seu carinho, das nossas conversas, do seu amor. Te amarei para sempre. Que Deus te receba de braços abertos", escreveu a artista.

Enteada de Tralli, Rafaella Justus também se pronunciou sobre a morte de Edna. "Pense em uma mulher de coração gigante, que não arruma intriga, é super amorosa, e que é uma super avó. Essa era ela, Edna Tralli, a avó que a vida me deu. Tive o privilégio enorme de conviver com você e aprender tanto! Me despedir assim do nada foi muito difícil, estou sentindo muito a sua falta, já. Descanse em paz, minha fada madrinha. Te amo e sempre te amarei do fundo do meu coração, onde quer que você esteja. Obrigada por tudo".

Até o momento, César Tralli não se manifestou. O jornalista e Ticiane Pinheiro são casados desde 2017. Os dois são papais de Manuella, de 3 anos. Já Rafaella, de 13 anos, é fruto do relacionamento da apresentadora com Roberto Justus.