Publicado 09/10/2022 18:22 | Atualizado 09/10/2022 18:25

São Paulo - A pista do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, foi fechada no início da tarde deste domingo, 9, após o pneu de um avião de pequeno porte estourar durante o pouso. Cinco pessoas estavam a bordo, mas não ficaram feridas, de acordo com informações da Infraero.



Imagens que circulam nas redes sociais mostram o avião parado rente ao barranco, no fim da pista. Com a interdição, voos foram cancelados e o aeroporto está com o saguão lotado de passageiros. "Tá todo mundo preso no aeroporto de Congonhas por causa de algum rico aleatório que não pode pegar voo doméstico normal e tem que usar esses aviões particulares sucateados", reclamou um.

"Pistas interditadas, voos cancelados e pessoas perdidas em enormes filas. Tudo isso por causa de um avião levando só 3 passageiros e 2 tripulantes. O resultado é uma multidão de pessoas prejudicadas, um efeito cascata que vai demorar pra ser resolvido", desabafou outra passageira.



Em nota, a Infraero informa que, após uma "aeronave de pequeno porte pousar no Aeroporto de Congonhas, estourou o pneu do trem de pouso traseiro, causando saída de pista e parando na taxiway, às 13h32 deste domingo".



"Todas as equipes técnicas foram acionadas e as providências necessárias tomadas de imediato para a retirada da aeronave o mais rápido possível", acrescentou a administradora.



Ainda de acordo com a Infraero, a pista principal segue interditada. A auxiliar, no entanto, está liberada para aviação executiva.



* Com informações do Estadão Conteúdo