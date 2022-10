Julio Cesar morreu neste sábado, 8, após três dias internado - Reprodução/Redes Sociais

Julio Cesar morreu neste sábado, 8, após três dias internadoReprodução/Redes Sociais

Publicado 09/10/2022 09:08 | Atualizado 09/10/2022 09:29

Sobral (CE) - O adolescente Julio Cesar de Souza Alves, de 15 anos, morreu na tarde deste sábado, 8, após três dias internado, no Ceará. O jovem e outros dois colegas foram baleados dentro de uma escola estadual na cidade de Sobral, por um outro aluno da mesma turma , na quarta-feira, 5. Os outros dois feridos já tiveram alta do hospital.

A informação da morte foi confirmada pela escola e pela Secretaria de Educação do Ceará (Seduc) através das redes sociais. "Com imenso pesar que comunicamos o falecimento do nosso aluno Julio Cesar. Nesse momento de dor, a EEMTI Prof. Carmosina F. Gomes se solidariza com todos os familiares, amigos e comunidade estudantil e expressa as mais sinceras condolências", dizia a nota.

Nos comentários da publicação, diversas pessoas prestaram os sentimentos à família do menino. Um amigo escreveu: "Foi uma honra ser seu amigo. Vai em paz guerreiro", disse Alê Rodrigues.

Em comunicado, a Seduc lamentou o falecimento de Julio e disse que "solidariza-se com a família do jovem assim como à toda comunidade escolar, a quem presta total apoio e acolhimento neste momento de intensa dor".

Através do Twitter, a governadora do Ceará, Izolda Cela, também prestou solidaridade. "Recebi, com profundo pesar, a notícia da morte do nosso estudante Júlio César de Souza Alves, de 15 anos, baleado após discussão na EEMTI Professora Carmosina Ferreira Gomes, em Sobral, na última quarta-feira. Meus sentimentos aos familiares e amigos neste momento de dor", escreveu.

O ex-governador e senador eleito Camilo Santana (PT), pediu "que Deus conforte a família, amigos, professores e gestores da EEMTI Professora Carmosina Ferreira Gomes".

O caso

Na manhã de quarta-feira, 5, um adolescente de 15 anos entrou armado na escola e atirou contra três colegas. Dois adolescente, entre eles, Julio Cesar, foram baleados na cabeça. O terceiro foi baleado na perna. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o atirador foi apreendido, junto com a arma de fogo — registrada no nome do pai do menino, que é um CAC (colecionador, atirador desportivo e caçador).

"Conforme depoimento na Delegacia Municipal de Sobral da Polícia Civil do Estado do Ceará, o adolescente havia premeditado o ato após ser vítima de bullying", disse a pasta por meio de nota. A Polícia Civil investiga o caso.