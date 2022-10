Arma usada pelo menino era do pai do adolescente - Reprodução/Redes Sociais

Arma usada pelo menino era do pai do adolescenteReprodução/Redes Sociais

Publicado 05/10/2022 12:44 | Atualizado 05/10/2022 13:04

Um adolescente de 15 anos atirou em três colegas de turma em um colégio público em Sobral, município no Ceará, na manhã desta quarta-feira, 5. Os tiros foram disparados na Escola Estadual Professora Carmosina Ferreira Gomes, no Bairro Sumaré.

Dois adolescentes foram baleados na cabeça. Um encontra-se em estado grave. O outro apresenta quadro estável. O terceiro foi baleado na perna. As informações foram confirmadas pela Santa Casa de Sobral, onde os jovens receberam atendimento.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que o atirador foi apreendido, junto com a arma de fogo — registrada no nome do pai do menino, que é um CAC (colecionador, atirador desportivo e caçador). A ação foi realizada pelo Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) da Polícia Militar do Ceará (PMCE).

"Conforme depoimento na Delegacia Municipal de Sobral da Polícia Civil do Estado do Ceará, o adolescente havia premeditado o ato após ser vítima de bullying", disse a pasta por meio de nota. A Polícia Civil informou que o caso segue sendo apurado.

Questionadas, a Prefeitura de Sobral e a Secretaria de Educação do município ainda não se posicionaram.

Repercussão nas redes sociais

O choque com o caso dominou o Twitter no início da tarde desta quarta-feira, 5.

A governadora do estado do Ceará, Izolda Cela, afirmou que recebeu a informação "com muita tristeza e preocupação". "Determinei resposta rápida das nossas forças de segurança, inclusive sobre a origem da arma utilizada no crime. A Secretaria da Educação do Estado está também dando suporte necessário à comunidade escolar e às famílias. Seguimos em oração pela plena recuperação dos nossos alunos", informou.

A deputada estadual do Rio de Janeiro, Mônica Francisco (PSOL), também se posicionou: "Triste demais mais essa tragédia provocada pela banalização da sociedade armada. Nossa torcida para que se recuperem. Solidariedade a todas famílias".

Diversos internautas criticaram o uso de armas. "Só mostra que o fácil acesso a arma de fogo, trás mais riscos que segurança. Não precisamos de mais armas, precisamos de EDUCAÇÃO!", escreveu um. Relembrando que casos como esse são comuns nos Estados Unidos, um outro apontou: "Sabe aqueles acontecimentos nos #eua ? Têm acontecido cada vez mais aqui. A #sociedade não tem psicológico pra ser armada".

Outras pessoas demonstraram tristeza com o ocorrido. "Infelizmente esse tipo tragédia chegou aqui no estado… Que deus conforte o coração dessas famílias", lamentou um cearense.

Um outro internauta, que é professor no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, declarou: "Essa notícia sobre o atentado numa escola em Sobral tirou totalmente a minha paz. Pra quem todo santo dia está em sala de aula, como eu, é uma sensação constante de fracasso. A gente precisa repensar urgentemente os rumos do mundo ou isso vai se tornar cada vez mais comum".