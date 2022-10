Praia do Peró, Cabo Frio - RJ - Reprodução

Publicado 05/10/2022 22:01 | Atualizado 05/10/2022 22:03

Foram conhecidas nesta semana as praias brasileiras que receberam a certificação de bandeira azul, entregue pela ONG dinamarquesa Foundation For Environmental Education (FEE). O "prêmio" visa classificar e conscientizar a população sobre os locais costeiros com melhor preservação e mais indicados a visitas. Santa Catarina foi o Estado mais destacado na temporada 2022-23, com 18 praias, enquanto São Paulo teve apenas uma.



Os critérios avaliados são: educação e informação ambiental - com no mínimo cinco atividades de educação ambiental ao público durante a temporada; qualidade da água - baseada nas normas e legislação internacional e nacional; gestão ambiental - cumprindo leis de conservação, que também se estendem a dunas e trilhas e segurança/serviços - avaliação dos riscos, prestação de primeiros socorros e atendimento a necessidades especiais.



Em 2021-22, o país já tinha "alavancado" 20 praias na lista, com nove entrando na mais atual, sendo seis de Santa Catarina, duas do Rio de Janeiro e uma do Ceará. Alagoas, Bahia e Espírito Santo também estão presentes.



Além dos critérios pré-estabelecidos, as praias também devem ser acessíveis a todos, sem exclusão por idade, raça, gênero, dentre outras características - de forma gratuita a menos que seja parte de Unidade de Conservação catalogada no Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC).



Também é obrigatório que haja um ponto de coleta para análise de qualidade da água, fronteiras reconhecidas e, preferencialmente, visitação constante.



Conheça as praias que foram as escolhidas, por ordem de representação.



Santa Catarina - 18 praias



Praia do Estaleiro, Balneário Camboriú - SC

Praia do Estaleirinho, Balneário Camboriú - SC

Praia de Taquaras, Balneário Camboriú - SC

Praia do Cerro, Barra Velha - SC

Praia do Sol, Barra Velha - SC

Praia de Piçarras - Balneário Piçarras - SC

Praia de Quatro Ilhas, Bombinhas - SC

Praia de Mariscal, Bombinhas - SC

Praia da Conceição, Bombinhas - SC

Lagoa do Peri, Florianópolis - SC

Praia Grande, Governador Celso Ramos - SC

Prainha, São Francisco do Sul - SC

Praia do Forte, São Francisco do Sul - SC

Praia Grande, São Francisco do Sul - SC

Praia do Ervino, São Francisco do Sul - SC

Praia Grande, Penha - SC

Praia da Bacia da Vovó, Penha - SC

Praia da Saudade, Penha - SC



Rio de Janeiro - 4 praias



Praia do Peró, Cabo Frio - RJ

Praia do Sossego, Niterói - RJ

Praia de Itaúna, Saquarema - RJ

Praia do Forno, Armação de Búzios - RJ



Bahia - 3 praias

Praia de Guarajuba, Camaçari - BA

Praia de Itacimirim, Camaçari - BA

Praia da Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, Salvador - BA



Alagoas - 1 praia



Praia do Patacho, Porto de Pedras - AL



Ceará - 1 praia



Praia do Cumbuco, Caucaia - CE



Espírito Santo - 1 praia



Praia da Sereia, Vila Velha - ES



São Paulo - 1 praia



Praia do Tombo - Guarujá, SP