Viajantes aguardam resolução no saguão do aeroporto - Reprodução/Twitter

Viajantes aguardam resolução no saguão do aeroportoReprodução/Twitter

Publicado 09/10/2022 23:02 | Atualizado 09/10/2022 23:15





Após o incidente, o avião foi parar rente ao barranco, no fim da pista, já ao lado da Avenida Washington Luís, na zona sul de São Paulo. Cinco pessoas estavam a bordo, mas não ficaram feridas, segundo informações da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero). São Paulo - O Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, tinha mais de 70 voos cancelados ou atrasados - entre chegas e partidas - até as 20h30 deste domingo, 9. No início da tarde, a pista foi fechada após o pneu de um avião de pequeno porte estourar durante o pouso . No momento, alguns viajantes já relatam que a pista principal foi liberada. Até então, a Infraero havia informado que somente a auxiliar estava disponível para aviação executiva.Após o incidente, o avião foi parar rente ao barranco, no fim da pista, já ao lado da Avenida Washington Luís, na zona sul de São Paulo. Cinco pessoas estavam a bordo, mas não ficaram feridas, segundo informações da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero).

A aeronave, um Learjet 75 prefixo PP-MIX, partiu de Foz do Iguaçu, às 12h15, com destino a Congonhas. O bloqueio gerou inúmeros transtornos aos passageiros, que se queixam nas redes sociais.

O que dizem as empresas

A Latam Airlines Brasil informou que os passageiros com voos domésticos com origem, conexão ou destino em Congonhas neste domingo têm "total flexibilidade de postergar ou cancelar suas viagens sem custo, podendo remarcar ou pedir o reembolso integral sem cobrança até 15 dias da data do seu voo original". "Os passageiros que puderem optar por essa flexibilidade não devem se dirigir ao aeroporto. Essa flexibilização voluntária pode ser acessada por meio da Central de Vendas e Serviços (4002-5700 nas capitais ou 0300-570- 5700 nas demais localidades do Brasil)", disse a companhia em nota.



Em comunicado, a Azul afirmou que os oito voos que tinham Congonhas como origem ou destino foram cancelados neste domingo. "A companhia ressalta que os Clientes receberam toda a assistência necessária da Azul, conforme prevê a resolução 400 da Anac, e lamenta eventuais contratempos causados pela situação", disse.



Segundo a Gol Linhas Aéreas, voos da companhia foram cancelados ou alternados para outros aeroportos. A empresa disse que está prestando assistência e pediu que os passageiros evitem ir ao Aeroporto de Congonhas. O telefone para informações é o 0800 704 0465.

Passageiros, no entanto, relatam dificuldade para reagendamento. "Fila quilométrica pra remarcação só com dois guichês abertos, e a Gol não faz absolutamente nada pra avisar seus clientes. O app não funciona, nada veio por e-mail e o telefone foi desligado. Primeira e última vez que voo pela [empresa]", disse um.

Os transtornos se acumulam e afetam o tráfego aéreo. "Um pneu estourado em Congonhas fez meu avião ficar meia hora rodando em volta do Santos Dummont para pousar", publicou outro passageiro.

*Com informações do Estadão Conteúdo