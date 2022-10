Carreta foi abordada no pedágio do km 282 da Rod. Washington Luiz (SP-310) - Divulgação/Receita Federal

Carreta foi abordada no pedágio do km 282 da Rod. Washington Luiz (SP-310)Divulgação/Receita Federal

Publicado 08/10/2022 22:42 | Atualizado 08/10/2022 22:46

Araraquara (SP) - A Polícia Federal e a Receita apreenderam, na madrugada desta sexta-feira, (7) uma carreta com aproximadamente 450 mil maços de cigarros contrabandeados, avaliados em aproximadamente R$ 2,2 milhões. A ação foi realizada nas proximidades do município de Matão, no interior de São Paulo.

A Receita abordou a carreta bitrem no pedágio do km 282 da Rodovia Washington Luiz por volta de 0h50, e encontrou a carga de origem paraguaia, que tem comercialização proibida no Brasil. O condutor foi preso em flagrante.

Carga foi recebida no Paraná e deveria ser entregue em São Paulo Divulgação/Polícia Federal Os cigarros foram apreendidos e levados ao depósito do órgão junto com o veículo. Segundo o motorista, a carga foi recebida no Paraná e deveria ser entregue na cidade de São Paulo. O homem foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal em Araraquara.

Os órgãos avaliaram a carreta e os semirreboques em R$ 150 mil. Uma multa de R$ 2 por maço de cigarro apreendido será cobrada aos responsáveis.