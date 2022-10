Em podcast, Valesca fala sobre preferências sexuais - Reprodução de vídeo

Publicado 14/10/2022 12:38

Rio - Valesca Popozuda, de 44 anos, fez revelações íntimas em entrevista ao podcast "Papagaio Falante", comandado por Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, nesta quinta-feira. Bissexual, a cantora disse que se relaciona com quem tem vontade e admite que prefere ir para cama com mulheres, devido ao desempenho sexual de alguns homens.

"Estou solteira, estou pegando, beliscando. Tô pegando quem vier, me dar vontade", começou a funkeira. Logo depois, Sérgio quis saber se ela preferia ter relações com homens ou mulheres. "Se tiver duas canas, um com uma com um homem e outra com a mulher, você pegaria qual?", questionou o humorista.

"Se pudesse, pegava os dois [homens e mulheres]. Mas se fosse um só, eu pegaria uma mulher. Eu tenho os meus brinquedos, e a transa com os homens está muito sem graça. Têm uns que dá até nervoso... Tem que ensinar como chupar, não dá... dá um nervoso. Eu pularia para o barco da menina. Ia ficar muito feliz com uma menina", comentou Valesca.

"Numa relação a dois, você tem que se preocupar com sua parceira, tem que ser reciproco com os dois, e na cama você não pode só se favorecer. Hoje em dia, os homens estão muito 'transou, gozou e quer vestir a calça e meter o pé'. Não dá", completou ela.

