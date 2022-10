Gabriela Pugliesi comemora início dos nove meses de gestação - Reprodução / Instagram

Gabriela Pugliesi comemora início dos nove meses de gestaçãoReprodução / Instagram

Publicado 14/10/2022 12:26 | Atualizado 14/10/2022 12:28

Rio - Gabriela Pugliesi usou as redes sociais, na quinta-feira, para celebrar o início dos nove meses da gestação de seu primeiro filho, Lion, fruto do relacionamento com Túlio Dek. No Instagram, a musa fitness posou de calcinha e levantou a camiseta para exibir o barrigão.

"Oficialmente nove meses", escreveu ela, que acrescentou um emoji sorridente. A foto foi tirada em sua residência em Miami, nos Estados Unidos, onde a influencer está passando o fim da gravidez.

Recentemente, Pugliesi usou seu perfil na rede social para mostrar a decoração do quarto de seu primogênito. Na ocasião, ela ainda aproveitou para detalhar o planejamento do cômodo. "As primeiras coisas chegaram! O berço, que o neném usa até os dois anos, e a cômoda. Êba!", vibrou. Em seguida, a influenciadora mostrou algumas fotos do projeto: "Aqui vai a cama, a poltrona. Ainda vai ter papel de parede, cortina, uma estante ali, um espelho nessa porta e um tapetão cobrindo quase que o piso todo", disse.