Letícia Cazarré reencontra filhos em breve saída de UTIReprodução / Instagram

Publicado 15/10/2022 18:17

Rio - Letícia Cazarré, esposa do ator Juliano Cazarré, usou as redes sociais, na última sexta-feira, para compartilhar o reencontro com os filhos Vicente, de 12 anos e Inácio, de 10, após ficar dois meses em São Paulo acompanhando a caçula Maria Guilhermina na UTI. A pequena, de apenas 3 meses, segue internada para tratar a Anomalia de Ebstein, uma cardiopatia congênita rara.