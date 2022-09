Letícia Cazarré e a filha, Maria Guilhermina - Reprodução / Instagram

Publicado 28/09/2022 13:57 | Atualizado 28/09/2022 13:57

Rio - Letícia Cazarré, esposa do ator Juliano Cazarré, usou as redes sociais, na última terça-feira, para falar sobre o resultado da terceira cirurgia enfrentada por sua filha, Maria Guilhermina. A menina, de apenas 3 meses, nasceu com anomalia de Ebstein, uma doença rara no coração.

"Ela está bem! A cirurgia foi um um sucesso, graças a Deus e aos melhores médicos do Brasil. Ainda não entrei na UTI de volta, mas já vi a Maria Guilhermina saindo do centro cirúrgico e conversei com os cirurgiões. Vai dar tudo certo!", comemorou a bióloga pelos stories do Instagram.

Mais cedo, a esposa do ator havia pedido orações para menina. "Três meses se passaram desde que ela chegou ao mundo e passou pela primeira cirurgia. Três vezes nos despedimos dela a caminho do centro cirúrgico. Assim como três são as pessoas da Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. É hora de rezar e pedir, pedir muito! Juntem-se a nós nas orações a Dom Álvaro para que Deus nos conceda o milagre da cura total desse coração valente que Maria Guilhermina carrega no peito", disse ela na ocasião.

Juliano e Letícia são casados desde 2011 e juntos, também são pais de Vicente, de 12 anos, Inácio, de 9, e Gaspar, de 3.