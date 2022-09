Zeca Pagodinho e Paolla Oliveira revelaram que pretendem votar em Lula no 1º turno - Reprodução/Instagram

Zeca Pagodinho e Paolla Oliveira revelaram que pretendem votar em Lula no 1º turnoReprodução/Instagram

Publicado 28/09/2022 21:05

Rio - Zeca Pagodinho e Paolla Oliveira usaram as redes sociais, nesta quarta-feira, para revelar em quem pretendem votar nas próximas eleições presidenciais. Enquanto a atriz dividiu uma reflexão para avisar que votará no candidato Luis Inácio Lula da Silva (PT), o sambista foi simples ao publicar um vídeo em que "faz o L" com a mão direita.

"Domingo, já sabem, né?", escreveu o cantor, em postagem no Twitter, com a hashtag "#LulaPresidente". O ex-presidente fez questão de responder Zeca: "Meu grande amigo. Nosso país vai voltar a sorrir e ser feliz! Obrigado pelo apoio e pela amizade de tantos anos", disse Lula.

Na mesma rede social, a atriz que está no ar como a Pat de "Cara e Coragem" alertou os fãs para a importância de decidir o resultado das eleições no 1º turno, que acontece neste domingo. "Hoje, venho aqui me colocar a favor da mudança. A favor de uma ruptura que é urgente desse período de terror, retrocesso e medo", começou Paolla, que ainda detonou o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Me coloco contra esse atual governo antes mesmo dele ser governo. Quando lá atrás um deputado bradava preconceitos, intolerâncias e incompetência. Já era óbvio que não havia ali nenhum tipo de humanidade pra conduzir uma nação", criticou. Voto Lula pela cultura, pelas famílias, pelos indígenas, pelo meio ambiente, pelos negros, pelos LGBTQIA+, pelos mortos de covid-19, pelas mulheres, voto por mim, voto até por quem não vota", continuou a artista.

"Precisamos de esperança e isso que busco, e, nesse momento, com a urgência de que seja Lula no primeiro turno. (...) Voto útil, voto de alívio, voto com amor, voto sem amor, voto racional, chame como quiser, mas reflita se precisamos mesmo de mais 28 dias lendo e vivendo essa violência toda que a campanha política à presidência se tornou. É Lula no 1º turno!", declarou a atriz.

A rainha de bateria da Grande Rio também recebeu uma mensagem do candidato à presidência após declarar seu voto no Twitter: "Paolla, obrigado pelo seu apoio e confiança. O Brasil é país de um povo alegre, não merece todo esse ódio que estamos vendo. Vamos juntos!", escreveu ele.

Paolla e Zeca se juntaram a nomes como Anitta, Felipe Neto e Caetano Veloso no apoio à candidatura do ex-presidente. Na última segunda-feira, Lula reuniu famosos como Pabllo Vittar, Daniela Mercury e Paulo Vieira em evento de encerramento de sua campanha, em São Paulo. Por outro lado, Malvino Salvador, Humberto Martins e Gusttavo Lima defendem a reeleição de Jair Bolsonaro.

