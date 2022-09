Viih Tube fala como está se sentindo durante gestação - Reprodução Internet

Publicado 28/09/2022 19:49 | Atualizado 28/09/2022 19:51

Rio - Viih Tube continua respondendo feliz as perguntas sobre a sua gravidez. Nesta quarta-feira (28), a youtuber abriu em seu Instagram uma caixinha para receber dúvidas dos seus seguidores. Além de afirmar para um internauta que não está se sentindo tão enjoada como imaginava, a influencer recebeu uma pergunta mais pessoal.

"Como você está se sentindo psicologicamente depois da gravidez?", foi o questionamento de um seguidor. A ex-BBB respondeu: "Estou sentindo que estou muito mais leve, muito mais em paz. Falam que a pessoa muda muito na gestação e quando vira mãe. Parece que a vida, mas sem o bebê ter nascido, tem outro significado. Eu vejo tudo diferente, as coisas pequenas ficam com muito mais valor. Estou pensando só em trabalho, no meu dia a dia e na minha família muito mais do que eu já pensava. Está sendo uma delícia"