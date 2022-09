João Guilherme Silva e a namorada, Schynaider Moura, estão em Paris - Reprodução do Instagram

Publicado 28/09/2022 16:42 | Atualizado 28/09/2022 16:53

Rio - João Guilherme Silva, de 18 anos, e a namorada, Schynaider Moura, de 34, estão curtindo a semana de moda em Paris. O casal surgiu em cliques bem românticos, publicados pelo filho de Fausto Silva, no Instagram, nesta quarta-feira. Nas imagens, eles aparecem juntinhos e trocando beijos.

Através dos comentários, internautas e famosos elogiaram a beleza e estilo do casal. "Tá muito estiloso e ela clássica. Gostei do mix", comentou a modelo Bianca Klamt. "Eitaaaa! Casal bonito", afirmou Daiane de Paula, namorada de Caio Castro. "Que lindos vocês dois, que Deus abençoe ainda mais essa união", desejou um internauta.

João Guilherme e Schynaider Moura assumiram o relacionamento em janeiro deste ano. Eles se conheceram em 2021, no Caribe, na casa do ex-jogador Ronaldo. Em entrevista à Quem, o jovem disse que fazia parte do mesmo círculo social da amada e assim surgiu a aproximação entre eles. "O círculo social, de amizade, sempre foi muito parecido, então para quem estava próximo [do casal] foi algo natural e para mim foi maravilhoso. Eu sempre brinco que eu sou o mais velho da relação e ela mais menina", garantiu.