Juliette falou sobre sua vida amorosa ao ser entrevistada por Marília GabrielaReprodução/YouTube

Publicado 28/09/2022 22:02

Rio - Juliette Freire foi a primeira convidada do novo programa de Marília Gabriela, que foi ao ar nesta quarta-feira, em vídeo publicado no YouTube. Durante a entrevista, a cantora avaliou as mudanças que passou após se tornar famosa e revelou que sua vida amorosa não está parada.

"Eu pego em lugares escondidos. Eu fico. Não namoro sério, mas paquero bastante. Escolhi minhas batalhas. No momento, gasto minha energia com outras coisas. Relacionamento implica em compromisso, decisões e inserir a pessoa na minha vida. Cada coisa no seu tempo. Ainda não estou com energia para isso", declarou a campeã do "BBB 21", no primeiro episódio do "Gabi de Frente de Novo".

A artista ainda explicou como tem encontrado romance agora que tem uma rotina agitada: "Se eu fosse os meninos, eu iria me paquerar. Me acho um excelente partido. (Ser famosa) complicou muito minha vida. Antigamente eu vivia nas baladas, solta e beijando. Adorava! Adoro ainda. Só que agora não consigo mais fazer isso. O contato, normalmente, é com pessoas que estão envolvidas (no mesmo meio), como câmera e diretor. Normalmente são pessoas que trabalham ou até têm muita persistência. Tem que ser insistente", afirmou.

Em outro momento, Juliette voltou a falar sobre o impacto negativo que a fama teve em sua vida. "A única coisa que ainda não aceitei foi perder minha liberdade. Isso ainda machuca. Estou tentando me adaptar. As pessoas dizem 'você não pode ir para tal lugar porque é perigoso e vai ter tumulto', mas eu dou um jeito. Esses dias eu peguei minha moto e fui tomar um açaí na praia, sem segurança, esse tipo de coisa que antes eu tinha e era feliz. Vou tentar não perder isso, não sei ser feliz de outra forma. É uma busca constante", confessou a influenciadora.

