Luan Santana e noiva posam com Sky - Reprodução Internet

Luan Santana e noiva posam com SkyReprodução Internet

Publicado 28/09/2022 19:22

Rio - Luan Santana usou suas redes sociais para compartilhar, nesta quarta-feira (28), uma série de fotos de muito amor. Nos cliques, o cantor aparece com sua cachorra, Sky, e sua noiva Izabela Cunha aproveitando uma tarde de lazer. A cadela foi um presente de aniversário deste ano para o cantor e sua companheira, e se tornou a primeira "filha" do casal.

fotogaleria

Com a legenda "meus amores", Luan recebeu vários elogios para a família nos comentários nos comentários. Izabela respondeu: "Te amamos", e um dos seus fã clubes escreveu: "Que família linda, só falta os dois filhos", fazendo referência à música do cantor "Cê topa?", lançada em 2013. Uma internauta disse: "Gente a sky tá linda demais, meu Deus" e outra comentou: "Eu amo um casal com sua cachorrinha"