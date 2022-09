A cantora Pitty - Reprodução/Instagram

A cantora PittyReprodução/Instagram

Publicado 28/09/2022 15:23

Rio - Pitty aproveitou a aproximação do dia das eleições para desabafar no Twitter. A cantora contou sobre a represália que sofreu quando estava grávida de Madalena, de 6 anos, e como isso a abalou emocionalmente. Em uma série de tweets a artista, de 44 anos, mostrou pro público nesta quarta-feira (28) como foi seu processo de posicionamento ao longo dos últimos anos.

fotogaleria

Ela escreveu: "Em 2013 fui sentir a temperatura da rua nas chamadas 'jornadas de junho'. Comentei sobre o perigo de fechar os olhos e marchar com fascistas na sanha anti-petista que se instalava. 2016, postei um monte sobre o golpe"



"Desde então, sempre explicitei a opinião de quão absurdo me parecia eleger uma figura antidemocrática, machista, homofóbica e, que depois se confirma, hipócrita e corrupta. Grávida, fui brutalmente atacada pela militância digital de direita (a quem hoje chamam bolsonaristas?), pelas minhas falas sobre feminismo e direitos das mulheres. inundaram as redes com fotos minhas grávida, memes, ameaças", continuou. A seguir, Pitty admitiu: "Em 2016 eu estava numa gravidez de risco, precisei ficar de repouso e muitos hormônios. Vocês não imaginam o impacto emocional que isso me causou. E eu mantive minha posição";



E complementou: "Quem conhece minha obra, minhas letras, minhas falas; sabem o que eu penso. Como me posiciono. Desde 'Máscara', mesmo quando não se entendia, era sobre respeito às diferenças, pela liberdade de ser e existir democraticamente Se isso não é se posicionar, não sei o que é". E finalizou mostrando que é um processo de longo prazo: "É uma vida dedicada à luta progressista. Não é o momento. Não é a conveniência do momento. Desculpem o longo fio, mas um questionamento aqui outro dia acerca disso aflorou essa reflexão".

Seus fãs e seguidores responderam os tweets a apoiando: "Ohhh pitty, vc já usava camisa escrita “fuck nzs” lá em 2002, suas letras são claríssimas, sua arte sempre foi progressista. É bem óbvio quem você apoia, mas se quiser mandar um L aí, a gente vai ficar feliz da vida", disse uma; "meu amor, quem te acompanha e realmente vê o que você é, e acredita, sabe dos teus posicionamentos mesmo sem precisar de post! suas letras e músicas falam por si, sua arte e o que você dá a representação já diz tudo. você tem essência de artista e política, um post não te define.", comentou outra internauta e "Só tem essa dúvida quem não te conhece. Te amo!", escreveu outro seguidor.