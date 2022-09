Davi Lucca comemora gol de Neymar - Reprodução Internet

Publicado 28/09/2022 17:41

Rio - Neymar Jr compartilhou em suas redes sociais, nesta quarta-feira (28), um momento cheio de fofura do seu filho durante o último jogo da seleção brasileira. A mãe de Davi Lucca, Carol Dantas, gravou a reação do menino ao assistir o gol de pênalti do pai com a camisa nova do Brasil.

No vídeo compartilhado, o menino vibra, imita a comemoração de Neymar e fala "Ch*pa goleiro da Tunísia!". Também é possível ver a mãe narrando a jogada, e o marido Vinícius Martinez celebrando com o filho do casal, Valentim. Na legenda, o jogador colocou emojis de coração, mostrando o amor que sentiu vendo o filho feliz com o gol. O Brasil jogou contra a Tunísia e ganhou o amistoso de 5x1, vencendo o último jogo antes da Copa do Mundo.

Nos comentários, famosos, fãs e amigos do craque elogiaram a partida e a relação com o filho, mensagens como: "melhor batedor de pênalti de todos os tempos" e "Isso não tem preço", foram as mais vistas. Ao repostar, Carol Dantas escreveu brincando: "Narro melhor que o Galvão".