Publicado 28/09/2022 18:53 | Atualizado 28/09/2022 19:12

Rio - A Semana de Moda de Paris já começou e muitas celebridades brasileiras estão na França para prestigiar o evento. Após serem vistas torcendo pela Seleção Brasileira no último amistoso antes da Copa do Mundo, as atrizes Juliana Paes e Sheron Menezzes estão juntas novamente para o fashion show da da Balmain. Thelma Assis também se juntou a elas.