Isabella Scherer comenta planos de se mudar com o namorado e os filhos recém-nascidosReprodução/Instagram

Publicado 28/09/2022 22:54 | Atualizado 28/09/2022 22:57

Rio - Isabella Scherer e o namorado, Rodrigo Calazans, saíram para procurar um novo apartamento, nesta quarta-feira. A atriz e campeã do "MasterChef Brasil" usou os Stories do Instagram para revelar os planos de se mudar após o nascimento dos filhos gêmeos, Mel e Bento, no último dia 29.

"Pai e mãe on-line. As crianças ficaram com os avós. Amamentei, saí correndo já com a roupa de ir", contou a influenciadora. Rodrigo ainda brincou com a amada, dizendo que os dois estavam "indo para a festinha".

Em seguida, a filha do nadador Xuxa explicou: "A gente tá indo ver apartamento para a família. Correria", contou. Na legenda do vídeo, Isa escreveu: "Estamos indo ver apartamento para a família de quatro agora".

Recentemente, Isabella Scherer se envolveu em uma polêmica nas redes sociais, após discordar da decisão de Eliezer de não morar com Viih Tube após anúncio que os dois terão um filho. "Participar de tudo, passar perrengue na madrugada não", escreveu Isabella no Twitter, em concordância com muitos outros internautas. Por sua vez, Eli respondeu as várias alfinetadas que recebeu, garantindo que se a situação fosse outra as pessoas também criticariam. "A internet está cada vez mais doente", disse.