Após separação, Mirella e Dynho Alves chegam juntos em festa de Halloween

Rio - Mirella, de 24 anos, promoveu uma festa de Halloween, na noite desta segunda-feira, em uma casa de eventos de São Paulo. A cantora chegou ao local acompanhada do ex-marido, Dynho Alves. Na ocasião, a ex-participante de 'A Fazenda' usou uma fantasia de 'dark angel', que contava com um body brilhoso e asas. O corpão da influenciadora digital chamou a atenção. Já Dynho optou por uma maquiagem assustadora e um look preto. Gabily, Vitão, Luiza Ambiel, MC Melody e Raissa Barbosa participaram do evento.

Mirella se apresentou no local e não economizou no rebolado. Dynho conferiu tudo de pertinho. O casamento dos dois chegou ao fim, em 2021, porque a funkeira não gostou nadinha da aproximação entre o dançarino e a influenciadora digital Sthe Matos durante a participação dele em "A Fazenda 13", da Record TV. Mas parece que os dois se entenderam e continuam bons amigos.

