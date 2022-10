Ex-BBB Pocah comemora aniversário ao lado de Juliette e mais famosos

Rio - A ex-BBB Pocah completou 28 anos nesta segunda-feira e comemorou a data com uma festa em uma casa noturna na Zona Oeste do Rio. A cantora contou com a presença de amigos, familiares e famosos como a Juliette Freire, Yasmin Brunet, MC Rebecca, entre outros.

Juliette escolheu um vestido preto bem curtinho e uma jaqueta prateada para curtir o evento. Já Yasmin Brunet apostou em calça jeans de cintura baixa, que deixou sua calcinha à mostra. A aniversariante do dia usou um look todo grifado que contou com botas de em mais de R$ 7 mil, um biquíni de R$ 2,6 mil e uma jaqueta de mais de R$ 16,5 mil.

