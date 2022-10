Gracyanne Barbosa e Belo - Reprodução Internet

Publicado 18/10/2022 10:40

Rio - Casados há dez anos, Belo, de 48 anos, e Gracyanne Barbosa, de 39, fizeram uma revelação íntima através do Instagram Stories. Um fã da musa fitness quis saber se o tamanho do bumbum dela atrapalhava na hora do sexo. A influenciadora digital, então, repassou o questionamento para o maridão, que respondeu com a maior sinceridade.

"Não atrapalha não, ajuda", disparou o pagodeiro. Ele ainda comentou a declaração de um outro admirador de Gracyanne que o chamou de sortudo por ser casado com ela. "Ela é muito gostosa mesmo. Eu sou um felizardo, mas ela também é, porque sou muito gostoso", brincou Belo. "Uma delícia esse meu marido", rebateu a musa fitness.