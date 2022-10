Jéssica Beatriz elogia discurso de Leonardo e recebe ataques de internautas - Reprodução do Instagram

Publicado 18/10/2022 11:21 | Atualizado 18/10/2022 11:25

Rio - Jéssica Beatriz Costa, filha de Leonardo, usou o Instagram Stories, nesta segunda-feira, para revelar que tem recebido mensagens de ódio após elogiar discurso do pai durante um encontro dele com o Jair Bolsonaro (PL), no Palácio da Alvorada. Na ocasião, o cantor demonstrou seu apoio à reeleição do atual presidente da república ao lado de outros sertanejos, como Gusttavo Lima, Zezé Di Camargo, Chitãozinho , Fernando Zor e Sula Miranda.

"Antes de qualquer coisa, gostaria de lembrar vocês que existe uma lei chamada liberdade de expressão. Vamos ser maduros o suficiente e respeitar isso, que tal? O quanto de mensagem de ódio que recebi é surreal. Cada um tem sua opinião e é isso, ponto. Cabe a nós respeitarmos a opinião e o posicionamento do outro", começou Jéssica, que também é apoiadora de Jair Bolsonaro. "Se a minha opinião não condiz com a sua tá tudo certo. Não é por isso que eu vou sair falando absurdos por aí", continuou.

Na sequência, a influenciadora digital alertou os internautas que os ataques recebidos por ela podem render ações cíveis e criminais. "Se caso você não concorde com a minha opinião, seja ela política ou não fica a dica antes de me mandar mensagens ofensivas ou similares aqui no meu Instagram”, escreveu ela, ao compartilhar um print sobre as medidas judiciais que podem ser tomadas.

Através de um vídeo, Jéssica também ressaltou: "Gente, mais uma vez deixando bem claro que não estou falando sobre política, estou falando sobre respeito. A questão é a seguinte, se eu tenho a minha opinião política não significa que vou desrespeitar a sua opinião. Teria que ser assim, estaríamos vivendo em um mundo onde todos pensassem com essa mente de respeitar a escolha e opinião do próximo, mas infelizmente não é! Só que estou vendo que nesse rolê da política, está ficando demais! As pessoas acham que podem falar o que querem, que podem vir julgar minha família, vir falar coisa que nem sabem, então gente: menos, bem menos! Se não gostou, para de seguir, simples assim!".

"Hoje estou triste. Sei bem a influência do meu pai, ele é gigante, querido por tantos… Mas joga no time errado e está cego. Diante de todos os últimos escândalos envolvendo o atual mandatário ver alguém tão importante pra mim declarar apoio dessa forma me enoja. É tanta ignorância que nem sei. É como se eu não tivesse minhas duas irmãs mais velhas que já tiveram 14, 15 anos… ou minhas sobrinhas", iniciou o desabafo.

"Como se todas as mortes ligadas ao pouco caso do Governo perante a ciência e a vacinação fossem um só um delírio. Peço desculpas pela falta de educação e de sensibilidade do meu pai. Eu amo ele, por isso peço perdão. Temem tanto o 'Perigo Vermelho' e a mão do Bolsonaro tá cheia de sangue", completou.