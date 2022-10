Virgínia Fonseca fala sobre ansiedade na reta final da gravidez - Reprodução / Instagram

Rio - Virgínia Fonseca usou as redes sociais, na última segunda-feira, para falar com os seguidores sobre a reta final de sua segunda gravidez. No Instagram, a influenciadora admitiu estar ansiosa para ver o rosto de Maria Flor, sua caçula com o cantor Zé Felipe, com quem já é mãe de Maria Alice.

"Maria Florzinha, sua mamãe já está pronta para te conhecer. E bem ansiosa por sinal", disse ela na legenda de uma foto de sua barriga.

Em seguida, Virgínia desabafou com os internautas sobre os receios a respeito do segundo parto. "Vocês acreditam que estou com medo? Na primeira gestação também tive quando estava chegando perto, e tudo bem porque era a primeira, né? Só que agora na segunda também estou", contou. "Não sei do que exatamente, mas acho que faz parte... Depois passa, como tudo na vida (eu me confortando, é o melhor)", explicou, bem-humorada.

Por fim, a influenciadora aproveitou para publicar registros do barrigão mexendo. "Enquanto isso, 'flururu' aqui dentro colocando no doze! Quando quiser, viu Florzinha?", disse, pedindo para que a filha nasça logo.