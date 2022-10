Bia Bonemer arrasa em cliques de biquíni - Reprodução do Instagaram

Bia Bonemer arrasa em cliques de biquíniReprodução do Instagaram

Publicado 18/10/2022 11:40

Rio - Bia Bonemer, de 24 anos, arrancou suspiros dos internautas ao publicar alguns cliques de biquíni no Instagram. Com um modelo amarelo, a filha de Fátima Bernardes e William Bonner esbanjou beleza e boa forma nas imagens ao posar em uma praia de Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio.

fotogaleria

Não demorou muito para os fãs e amigos da jovem a encherem de elogios. "Perfeita", comentou um. "Uau, que gata. Corpo perfeito", opinou outro. "Linda e maravilhosa", destacou um terceiro.

Na mesma rede social, Bia, que é gêmea de Laura e Vinícius, contou para os internautas que fará sua primeira tatuagem. "Marquei só no final de novembro, ou seja, tem muito tempo ainda pra ficar pensando nisso. Marque duas", afirmou.