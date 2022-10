Ary Fontoura celebra 96 anos do irmão, Ivan - Reprodução / Instagram

Publicado 18/10/2022 12:27

Rio - Ary Fontoura, de 89 anos, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para comemorar os 96 anos de idade do irmão. No Instagram, o ator compartilhou registros da festa de aniversário de Ivan e garantiu elogios dos seguidores.

"Meu irmão! Como foi bom vivenciar esse momento tão especial em sua vida. Afinal não é todo dia que se completa 96, né?", iniciou o artista na legenda de uma fotografia em que aparece abraçado com Ivan. "O que posso falar do ser humano que você é, e o quanto representou e representa na nossa família? Um grande médico, ser humano incrível. Sempre preocupado com o próximo! De verdade, sou muito feliz por ser seu irmão. Feliz aniversário, Ivan! Que Deus te abençoe sempre, sempre!", concluiu.

Nos comentários da publicação, fãs aproveitaram para enviar suas mensagens de carinho aos dois. "Que amor vocês dois juntos!", escreveu uma internauta. "Felicidades! Muita paz e saúde!", desejou outro. "Lindos!", elogiou uma seguidora. "Fofos! Parabéns para o seu irmão!", disse outra.