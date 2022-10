Rafa Kalimann no Pantanal - Reprodução Internet

Publicado 18/10/2022 16:49 | Atualizado 18/10/2022 16:53

Rio - Rafa Kalimann está conhecendo o Pantanal brasileiro da vida real. Após o término da novela onde o namorado José Loreto atuava, a atriz está viajando pelo Mato Grosso e descobrindo as belezas do centro-oeste que inspiraram Benedito Ruy Barbosa e Bruno Luperi a escreverem clássicos da TV Globo. Além de publicar cliques mostrando o por do sol e outras belezas da natureza local, a apresentadora divulgou em suas redes sociais registros da onça-pintada "Kalimann" que recebeu o nome em sua homenagem.

Acompanhada da legenda: "Conheçam e cuidem do Pantanal", Rafa postou um vídeo em seu Instagram pessoal na última segunda-feira (17), mostrando as paisagens de tirar o fôlego do lugar. No mesmo dia, a ex-BBB publicou um post em conjunto com Henrique Olsen, fotógrafo da vida selvagem animal, que escreveu: "Kalimann, a nova Onça-pintada catalogada no Pantanal norte! Quando uma nova onça é descoberta aqui na região do Porto Jofre, o primeiro a fotografa-lá tem o direto de escolher o nome. Esse registro é de extrema importância pra estudos científicos, onde através dos avistamentos podemos entender melhor seus comportamentos e traçar melhores estratégias para protegê-las!"

E o artista continuou: "Confirmado com @jaggiemartin fundadora do @jaguaridproject e com @ailton_lara turismólogo e guia local que era uma onça ainda desconhecida, hoje chegou o dia de escolher o seu nome, e será KALIMANN. Já que hoje encontrei a @rafakalimann aqui no Pantanal junto do meu amigo @gufigueiroa, do @sospantanal . Entendo a relevância do apoio dela ao Pantanal, e decidi então homenagear a Rafa, que é madrinha e apoia o trabalho das Brigadas Pantaneiras nos últimos anos. Esse por sua vez é um programa do @sospantanal que atua na prevenção e no combate de incêndios nesse bioma tão rico mas tão frágil! Que a Kalimann seja mais uma dessas estrelas felinas aqui do Pantanal, e que chame ainda mais atenção para a necessidade de conservar a casa delas!"

A namorada de José Loreto ainda aproveitou para mostrar cliques seus, em frente a paisagens emocionantes. Com a legenda : "O pantanal me emociona, feliz por estar de volta sentindo sua grandeza", a atriz mostra a felicidade que tem de retornar ao local que fomentou a obra da TV Globo. Amigos e colegas de profissão acompanharam seus fãs nos comentários das publicações. O perfil oficial do SOS Pantanal, parceiro de Rafa, escreveu: "É sempre uma ocasião especial te receber aqui no Pantanal Rafa! Vamos que ainda não acabou". E em meio aos vários elogios à beleza da atriz e à natureza local, o amigo e também apresentador do BBB, Paulo Vieira, disse: "sorrindo e pedindo desculpas né Rafaella? Kkkkk te amo"