Simaria sensualiza durante passeio de lancha nos Estados UnidosReprodução Internet

Publicado 19/10/2022 07:56

Rio - A cantora Simaria, de 40 anos, está curtindo uns dias de descanso em Miami, na Flórida, nos Estados Unidos. Ela postou no Instagram, na noite desta terça-feira, duas fotos em que aparece sensualizando com um biquíni cheio de transparências durante um passeio de lancha.

"Uma mulher só se torna uma mulher de verdade quando toma as rédeas da sua própria vida", filosofou a irmã de Simone. A imagem rendeu vários elogios. "Também acredito que uma mulher só é feliz, apesar do caminho difícil e corajoso, quando ela toma as rédeas da sua própria vida", disse a jornalista Renata Ceribelli. "Explosiva", comentou uma admiradora. "Deusa", disse outra fã.