Gretchen e o marido fazem a temperatura subir em ensaio sensual

Rio - Gretchen, de 63 anos, e o marido, Esdras de Souza, de 50, protagonizaram um ensaio pra lá de sensual. O casal fez o clima esquentar ao posar para fotos no quarto em momentos de intimidade. De calcinha fio-dental, a Rainha do Rebolado exibiu o corpão escultural. Ela ainda ganhou uma apalpada no bumbum do maridão. Ao Dia, a cantora ressalta: "A felicidade e plenitude não estão em números de idade ou de documentos. Está no sentimento e no amor de cada pessoa", afirmou.

