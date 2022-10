Nas redes sociais, Eliezer diz que Viih Tube teme que troquem bebê na maternidade - Reprodução/Instagram

Nas redes sociais, Eliezer diz que Viih Tube teme que troquem bebê na maternidadeReprodução/Instagram

Publicado 19/10/2022 16:56

Rio - Eliezer usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para falar sobre a expectativa para a chegada de sua primogênita, Lua, fruto do relacionamento com Viih Tube. Em uma live realizada no Instagram, o ex-BBB também aproveitou para dividir com os seguidores um dos medos da mamãe de primeira viagem.

fotogaleria

"Tem uma semana, estava saindo do banho e ela [Viih] falou pra gente conversar. Pensei que tinha acontecido alguma coisa. [Ela disse] 'Quando a 'pacotinha' nascer, tira foto da nossa filha e acompanha até o berçário, porque vai que trocam o nosso bebê'", contou o ex-brother, que admitiu ter prometido realizar o desejo da youtuber.

Ainda sobre o momento do parto, Eliezer admitiu estar muito ansioso para conhecer o bebê. "Estou doido para ver como vai ser o rosto [...]. É o momento mais feliz da minha vida. Não tinha como imaginar tanta felicidade", disse ele aos internautas.