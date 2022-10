Nas redes sociais, Sheron Menezzes comemora 5 anos de idade do filho, Benjamin - Reprodução / Instagram

Publicado 19/10/2022 14:48 | Atualizado 19/10/2022 14:50

Rio - Sheron Menezzes usou as redes sociais, nesta quarta-feira, para celebrar os 5 anos de idade de seu filho único, Benjamin, fruto do relacionamento com Saulo Bernard. No Instagram, a atriz compartilhou um vídeo do momento do parto e escreveu um longo texto sobre amor e maternidade.

"Não consigo explicar a mistura de sentimentos, sensações e emoções que tomam conta de mim todo dia 19 de outubro, há 5 anos… Só um vídeo explica… Esse! E por isso, sempre será meu vídeo preferido, e por isso, continuo postando ele neste dia… O momento! Aquele exato momento em que tudo mudou… E continua mudando a cada dia…", iniciou Sheron na legenda do registro.

"Meu corpo, meus hábitos, minha maneira de pensar, de agir e reagir… Minha relação com as pessoas, com o mundo e com o trabalho… Tudo mudou por esse gurizinho", acrescentou a artista sobre as transformações da maternidade. "Ser mãe é aprendizado constante e ser mãe do Benji é receber amor em looping, é se emocionar com a sensibilidade, carinho e inteligência desse passarinho! Eu me tornei outra e me tornei completa nesse dia aí! Quando ele veio para os meu braços, entendi que para ser uma eu precisava ser duas de mim. Quando percebi que meu pedaço correria por aí levando o meu amor com ele para todos os cantos!", afirmou.



"Benji, eu te agradeço por poder ser sua mãe… Eu me esforço e me esforçarei sempre para ser a melhor mãe que posso ser para você. Te amo daqui até a lua, indo e voltando pra casa 1000 vezes", concluiu a artista.

Veja o vídeo