Matthew Perry, o Chandler Bing de ’Friends’, fala sobre luta contra as drogasReprodução/Instagram

Publicado 19/10/2022 12:16 | Atualizado 19/10/2022 12:18

Rio - Matthew Perry, o Chandler Bing da série "Friends", falou abertamente sobre sua autobiografia "Lovers and the Big Terrible Thing". Em entrevista à revista "People", o ator, de 53 anos, revelou que sofreu uma perfuração gastrointestinal por uso excessivo de opióides que quase o matou em 2018.

Em coma por duas semanas, Matthew precisou ser ligado à ECMO, um "pulmão artificial". "Os médicos disseram que eu tinha 2% de chance de sobreviver", contou. "Eu fui colocado em uma coisa que se chamada máquina de ECMO, que faz sua respiração pelo seu coração e pulmões. Ninguém sobrevive à isso", refletiu.



O ator recordou ainda que ficou internado por cinco meses e usou uma bolsa de colostomia por nove. "Eu queria compartilhar quando eu estava seguro para entrar no lado sombrio de tudo novamente", disse ele. "Eu tive que esperar até estar bem sóbrio - e longe da doença ativa do alcoolismo e do vício - para escrever tudo. E eu tinha certeza de que isso ajudaria as pessoas", desabafou Perry.

Matthew contou também que, quando foi escalado para dar vida ao personagem Chandler em "Friends", aos 24 anos, o seu vício em álcool estava apenas começando. "Eu poderia lidar com isso, mais ou menos. Mas, quando eu tinha 34 anos, eu estava realmente entrincheirado em muitos problemas", admitiu. "Mas houve anos em que fiquei sóbrio durante esse tempo. A 9ª temporada foi o ano em que fiquei sóbrio o tempo todo. E adivinha em qual temporada fui indicado para melhor ator? Eu fiquei tipo, 'Isso deve me dizer alguma coisa'", relembrou.

Em 2021, o ator participou do episódio especial "Friends: Reunion", com o restante do elenco aclamado pelo público.